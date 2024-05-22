Politika

Blinken'dan İsrail'e "Refah" uyarısı

"Refah'a saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir"
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
dünya Hamas İsrail Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'a saldırması durumunda Gazze'de kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacağını söyledi.

Blinken, Temsilciler Meclisindeki oturumda, Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'i Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi konusunda bir kez daha uyaran Blinken, bölgede 1,5 milyon civarında Filistinli sivilin bulunduğunu ve böyle bir bölgenin işgal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

Blinken, "Eğer İsrail, (Hamas'ın) kalan taburlarını yok etmek için bütünüyle Refah'a girerse problem çözülmeyecek. Böyle bir saldırıdan sonra bile binlerce silahlı Hamas üyesi kalacak. Bu durumda İsrail, Gazze'de, kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in kendilerine Refah'a saldırıyla ilgili bugüne kadar kapsamlı bir plan sunmadığını hatırlatan Blinken, böyle bir plan olmaksızın ilerlemenin çok zor olacağını, bunun yerine kendilerinin sadece Hamas üyelerini elimine etmek için birtakım planlar sunduklarını belirtti.

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