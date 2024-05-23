MSB duyurdu: Bir asker hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."