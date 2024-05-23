Naci Görür: Deprem olursa Marmara çöker, Türkiye diz çöker

Bilim Akademisi üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker.” dedi.

İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (İMİDER) tarafından düzenlenen İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm konulu panel Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Panele, Bilim Akademisi üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İBB KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İMİDER Başkanı İrfan Tutacak'ın yanı sıra dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’de depremlerin devam edeceğinin altını çizen Naci Görür, depremlerin dünyanın nabzı olduğunu belirtirken, “deprem biterse dünya da ölür” değerlendirmesinde bulundu.

Olası Marmara depremine ilişkin de konuşan Görür, "Marmara bölgesi Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 60'ına yakınını, yani gayri safi milli hasılanın yüzde 60'ını sağlıyor. Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker ve artık ne ekonomik özgürlüğümüz kalır, ne de siyasi özgürlüğümüz kalır.” diye konuştu.