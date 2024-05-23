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Kürdistan Bölgesi ve Lübnan'dan eğitim alanında iş birliği

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Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said ve Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Abbas Halabi
Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said ve Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Abbas Halabi
kürdistan Kürdistan Bölgesi Lübnan eğitim

Kürdistan Bölgesi ile Lübnan, eğitim alanında koordinasyon sağlanması ve bu konuda bir mutabakat zaptı hazırlanması konusunda mutabakata vardı.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu kapsamında, Eğitim Bakanı Alan Heme Said’in, Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Abbas Halabi ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Bakan Alan Heme Said ile Lübnanlı Bakan Abbas Halabi, Kürdistan ile Lübnan arasında eğitim deneyimi konusunda alışveriş yapılması vurgulandı.

Eğitim alanında mutabakat zaptının taslağını hazırlamak üzere her iki bakanlıktan ekiplerin görevlendirildiği aktarıldı.

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