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Japonya-İki yolcu uçağı apronda çarpıştı

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dünya Japonya uçak Tokyo

Japonya'da Japon Hava Yollarına (JAL) ait iki yolcu uçağının kanatlarının aprona giriş-çıkış sırasında çarpıştığı bildirildi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, içinde 328 yolcu ve mürettebat bulunan 503 sefer sayılı uçağın Tokyo Haneda Havalimanı Terminal 1'deki aprondan çıktığı sırada aprona girmek üzere olan boş bir uçakla kanat kısmından çarpıştığı belirtildi.

Yerel saatle 07.30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan olmazken, Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanına yapılması planlanan 503 sefer sayılı uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Kazaya karışan Airbus A350-900 tipi iki uçakta maddi hasar meydana geldi kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

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