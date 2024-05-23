Raperin'de hemorajik ateşe karşı kampanya başlatılacak

Raperin Bağımsız İdaresi Veterinerlik Genel Müdürü Sadi Tayeb, gelecek hafta hemorajik ateş vakalarının yayılmasını önlemek için bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Sadi Tayeb, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, hemorajik ateş ve kuş gribi vakalarını önlemek için önümüzdeki hafta bir ilaçlama ve kontrol kampanyası başlatacaklarını bildirdi.

Kümes hayvanı çiftliklerinde vaka görülmediğini dile getiren Sadi Tayeb, söz konusu çiftliklerin sahiplerine sağlık kurallarını gerektiği gibi uygulamaları yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.

Kurban Bayramı için tedbirlerin arttırılacağını belirten Sadi Tayeb, “Ancak hemorajik ateşin nedeni olan kene yaz aylarında yayılıyor, bu nedenle ilaçlama kampanyası yürütülecek.” ifadesini kullandı.

Dukan’da yaşanan toplu martı ölümlerine de değinen Raperin Bağımsız İdaresi Veterinerlik Genel Müdürü, “Bir virüs martılar arasında yayıldı ve kümes hayvanı çiftliklerine bulaşamadı. Virüs, insanlar martılara yaklaşmadıkça insanlara da bulaşamıyor.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Dukan’da yaşanan toplu martı ölümlerinin durdurulması için atılan adımların faydalı olduğunu ve durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Dr. Nadia Muhammed, 12 Mayıs 2024’te düzenlenen basın toplantısında, Süleymaniye Üniversitesi rektörünün gözetiminde, Dukan Gölü’ndeki martıların toplu ölüm nedenini araştırmak üzere uzman bir komitenin oluşturulduğunu duyurmuştu.

Komitenin bağımsız olduğunu bildiren Nadia Muhammed, “Bilim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve birçok akademisyenden oluşan bir ekiple martıların ölüm nedenini spesifik bir şekilde araştırıyoruz. Ekip bugün çalışmalarına başladı.” demişti.