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Interpol'ün aradığı 2 uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

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türkiye Interpol uyuşturucu ticareti İstanbul operasyon

Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu iki kişi İstanbul'da yakalandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk’in yakalandığını bildirdi.

Sead Dedeic’in uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteni arandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in de Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla arandığını belirtti.

Aranan her iki zanlının da İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 Nisan ayında Interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hakkındaki kırmızı difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı." ifadelerini kullandı.

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