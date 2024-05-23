Erbil çevresine yaklaşık 20 bin zeytin ağacı dikilecek

Erbil’in çevresine mahsulleri zeytin yağı yapımında kullanılmak amacıyla yaklaşık 20 bin zeytin ağacı dikileceği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Erbil çevresinde yaklaşık 20 bin zeytin ağacının dikilmesi için kampanya başlatıldığını açıkladı.

Rwanda Vakfı'nın Alman kuruluşu GIZ ile koordineli olarak mali açıdan desteklediği kampanyanın, bölgeyi yeşillendirmenin ve çevreye hizmet etmenin yanı sıra zeytinyağı üretimine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Kürdistan Bölgesi Bahçıvanlık, Ormancılık ve Balıkçılık Genel Müdürü ile özel bakanlık komitesi, zeytin ağacı dikim kampanyasının uygulanmasını takip ederek, kampanyanın tüm hedeflerine ulaşması için gerekli tavsiyelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi birkaç yıldır zeytin üretimi ve zeytinyağı üretimi için uygun bir merkez haline geldi. Kürdistan Bölgesi'nde yüzlerce çiftçinin ektiği zeytinler, yedi yerel fabrikada işlenerek pazarlarda satılıyor.

Bahçıvan Şakr Muhammed, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Kürdistan’ın toprağı altından ve zeytin ağacı dikimi için çok uygun bir toprağı var. Topraklarımızın bereketli olması ve zeytin ağacımızın fazla olması nedeniyle her yıl yurt dışından zeytinyağı ithal etmemize gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra şu anda binlerce ton zeytinyağı ihraç edebiliyoruz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 22 Şubat 2024’te Halepçe sınırlarında bulunan Rasan zeytinyağı fabrikasını ziyaret etmişti.

2018'de açılışı yapılan Rasan zeytinyağı fabrikasının genişletilmesi için çalışmalar yürütülmekte. Fabrika, Kürdistan Bölgesi'nde zeytin üretimi yapan bazı çiftçilerin kurtarıcısı olmuş durumda.

Söz konusu fabrika Halepçe’deki 250 vatandaşa doğrudan ve dolaylı iş imkanı sağlıyor.