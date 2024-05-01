Cumana Galayi: Komisyonun görev süresi Kürdistan Parlamento seçimleri için uzatıldı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, komisyonun görev süresinin Kürdistan Bölgesi Parlamento seçimlerini yürütmesi için uzatıldığını söyledi.

Cumana Galayi, bugün (23 Mayıs 2024) Kurdistan24’e verdiği demeçte, komisyonun Kürdistan Parlamento seçimlerini düzenlemeye hazır olduğunu ancak, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının yeni bir tarih belirlemesi gerektiğini belirtti.

Seçimler için yeni bir tarih belirlenmesi amasıyla Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ile iletişime geçeceğini kaydeden Cumana Galayi, “Şimdi yeni bir aşama var. Federal Mahkemenin kararları Kürdistan seçimlerinin gidişatını ve bileşenlere tahsis edilen koltukları etkiledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce parmak izleri seçim sürecinde kullanılan cihazlar tarafından okunmayan seçmenlerin durumuna da değinen Galayi, “Daha önce parmak izi cihazlar tarafından okunmayan herkes kayıt merkezlerine giderek sorunlarını çözebilir. Merkezler artık açık.” dedi.