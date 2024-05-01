Politika

Cumana Galayi: Komisyonun görev süresi Kürdistan Parlamento seçimleri için uzatıldı

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi
kürdistan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Cumana Galayi seçim Kürdistan Bölgesi

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, komisyonun görev süresinin Kürdistan Bölgesi Parlamento seçimlerini yürütmesi için uzatıldığını söyledi.

Cumana Galayi, bugün (23 Mayıs 2024) Kurdistan24’e verdiği demeçte, komisyonun Kürdistan Parlamento seçimlerini düzenlemeye hazır olduğunu ancak, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının yeni bir tarih belirlemesi gerektiğini belirtti.

Seçimler için yeni bir tarih belirlenmesi amasıyla Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ile iletişime geçeceğini kaydeden Cumana Galayi, “Şimdi yeni bir aşama var. Federal Mahkemenin kararları Kürdistan seçimlerinin gidişatını ve bileşenlere tahsis edilen koltukları etkiledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce parmak izleri seçim sürecinde kullanılan cihazlar tarafından okunmayan seçmenlerin durumuna da değinen Galayi, “Daha önce parmak izi cihazlar tarafından okunmayan herkes kayıt merkezlerine giderek sorunlarını çözebilir. Merkezler artık açık.” dedi.

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