Gîrd Laşkîr'da çok sayıda antik eser bulundu

Salahaddin Üniversitesi, Katalonya'daki Barselona Özerk Üniversitesi ve Erbil Arkeoloji Müdürlüğü araştırmacılardan oluşan uluslararası bir projedeki ekip, Gîrd Laşkîr'ın Kürdistan'ın kadim tarihinin yeniden yazılmasına katkıda bulunabileceğini savunuyor.

Araştırmayı gerçekleştiren ekip yaptıkları açıklamada, Gîrd Laşkîr'da 4 hektarlık bir alanı kaplayıp 14 metre yükseklikte olan arkeolojik kazı projesinin 2016 yılından bu yana yürütülmekte olduğunu belirtti.

Alanın antik bir kent olup, Taş Devri'nden Eski Tunç Çağı'na ve Erken Orta Tunç Çağı'na kadar sürekli olarak kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ileri inşaat tekniklerinin kullanıldığı evlerin kalıntılarında, yapılan çalışmada mutfak odaları, yemek hazırlama, tahıl, buğday ve hayvancılık gibi farklı odalara rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen 2024 sezonu kazıları, üç arkeolojik katmanın kazısını ve analizini içeriyordu; bunların her birinde tuğla evler bulundu; bunlardan birinde odanın ortasında yiyecek ve tahıl için büyük bir fırın bulunuyordu.” sözlerine yer verildi.

2023 yılındaki kazılarda, içinde 20 çömlek gömülü bir mezar keşfedildiği de aktarıldı.