Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

Piyasaların kilitlendiği karar açıklandı. TCMB yılın 5'inci faiz kararında, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası, mart ayında faiz oranlarını yüzde 50'ye yükseltti. Nisan ayında oran sabit tutulurken, bu kez mayıs ayında da değiştirimedi.

Ekonomistler, bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 45'e düşmesinin beklendiğini belirtiyor.

Reuters'ın Nisan ayındaki anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, yılın dördüncü çeyreğine (son üç ayına) kadar faizin yüzde 50'de sabit tutulacağı yönündeydi.