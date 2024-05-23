Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

author_image Kurdistan24
merkez bankası
merkez bankası
türkiye faiz TBCM ekonomist Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

Piyasaların kilitlendiği karar açıklandı. TCMB yılın 5'inci faiz kararında, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası, mart ayında faiz oranlarını yüzde 50'ye yükseltti. Nisan ayında oran sabit tutulurken, bu kez mayıs ayında da değiştirimedi.

Ekonomistler, bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 45'e düşmesinin beklendiğini belirtiyor.

Reuters'ın Nisan ayındaki anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, yılın dördüncü çeyreğine (son üç ayına) kadar faizin yüzde 50'de sabit tutulacağı yönündeydi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv