Ano Cewher: Kalkınma Yolu Kürdistan Bölgesi’nden geçecek

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Kalkınma Yolu projesi kapsamında çizilen rotanın Kürdistan Bölgesi’nden de geçeceğini belirtti.

Bakan Ano Cewher başkanlığındaki heyet, bugün (23 Mayıs 2024) Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Ofisi iş birliğiyle Irak Ulaştırma Bakanlığı ve İtalyan özel demiryolu şirketiyle bir araya geldi.

Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında Ano Cewher, Kürdistan Bölgesi heyetinin, bir İtalyan firmanın üstlendiği Kalkınma Yolu projesi çerçevesinde çizilecek uluslararası demiryolu ve otoyol için sunduğu teklifin kabul edildiğini aktardı.

Yolun Dicle Nehri'nin doğusundan Ninova Ovası'na, oradan da Semel ve Dêrabwn bölgelerine giderek Irak-Türkiye sınırına ulaşacağını kaydeden Ano Cewher, “Bu Kürdistan Bölgesi Hükümetinin teklifidir ve onlar da bunu kabul etti.” dedi.

Ano Cewher, söz konusu rotanın Kürdistan Bölgesi’nden geçmesi durumunda yolun 32 kilometre kısalacağı, maliyetinin düşeceği ve daha güvenli olacağını dile getirdi.

Irak Demiryolları Genel Müdürü Yunus el-Kaabi ise “Faw Limanından Musul'a, Musul'un kuzeyinden Kürdistan Bölgesi'ne, oradan da Irak-Türkiye sınırına kadar uzanan 1200 kilometrelik kalkınma yolu onaylandı.” diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesine atılacak çok az adım kaldığını vurgulayan Kaabi, Kürdistan Bölgesi ile Kerkük'ü demiryoluna bağlamak istediklerinin altını çizdi.

“Dünyanın gözünü artık Irak'a çevirdiği için özellikle petrol ve doğalgaz üretilen bölgelerden bu yolla yılda 22 milyon ton taşınıyor.” diyen Kaabi, “Bu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Hükümeti dahil tüm Irak'ın yer aldığı tek projedir. Bu projenin başarısında hepimizin payı var.” ifadesini kullandı.