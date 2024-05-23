Japonya'da yeni buluş: Tuz hissi veren kaşık

Japonya'da tüketilen diyet yemeklere tuzluymuş hissi veren yeni bir yöntem geliştirildi. Kendinden tuzlu kaşık olarak adlandırılan yeni buluş yiyecekteki tuz miktarını artırmadan tuzlu tat hissetmenizi sağlıyor.

Japonya'da tuzsuz yemekleri tatlandırmak için elektronik kaşık geliştirildi. Zayıf bir elektrik alanı oluşturan kaşık bu sayede yenilen yiyecekteki sodyum iyonlarını dilin üzerinde yoğunlaştırarak yemeğin tuzlu olduğu hissini uyandırıyor.

Japonya'da haziran ayında satışa sunulacak elektronik kaşıkların fiyatının 127 dolar yani yaklaşık 4 bin lira olacağı belirtildi.

Tuzsuz yiyecekler yediğinizde dilinize az miktarda sodyum temas eder. Kaşık, elektrik akımıyla sodyum iyonlarını tat alma hücrelerine yönlendiriyor. Bu şekilde yemeğin tuzlu olduğu hissini sağlıyor.

Yiyecekteki tuz miktarı artmasa da, tadında hissedilir bir değişiklik oluyor.

Japonya'da iki yıl önce de aynı teknolojiyle donatılmış yemek çubukları geliştirilmişti.

Japonların günlük tuz tüketimi 10 gramı buluyor. Bu dünya sağlık örgütünün tavsiye ettiği tuz miktarının tam iki katı.