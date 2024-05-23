Başbakan Barzani, Kuveyt'in Irak Büyükelçisi ile görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Tarık Abdullah el-Farac'ı kabul etti.

Kuveyt'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Osman Davud’un da hazır bulunduğu görüşmede, Başbakan Barzani, baskı ve diktatörlükle mücadele konusunda ortak geçmişi olan Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kuveyt Büyükelçisi ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nin rolüne ve konumuna saygı duyduğunu belirterek, ikili ilişkileri geliştirme arzusunu yineledi.

Görüşmede ayrıca Kuveyt'in Kürdistan Bölgesi'ndeki çeşitli alanlardaki yatırım fırsatlarının arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.