Kubad Talabani: Petrol dışı gelirlerin devredilmesi konusunda Bağdat'la anlaştık

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, petrol dışı gelirlerin devri konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını söyledi.

Kubad Talabani, Kürdistan Parlamento seçimleri ve petrol dışı gelirlerin devri hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Petrol dışı gelirlerin devredilmesi konusunda federal hükümetle anlaşmaya vardıklarına dikkat çeken Talabani, devretme mekanizması hakkında henüz anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Bağdat'a gidecek Kürdistan Bölgesi heyetleri ile Erbil'e gelecek Irak Hükümeti heyetlerinin bu meseleyi de görüşerek anlaşmaya varacaklarını vurgulayan Kubad Talabani, Kürdistan Bölgesi’nin petrol dışı gelirlerin Bağdat'a devredilmesine herhangi bir itirazı olmadığını sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Talabani, Kürdistan Parlamento seçimlerinin bu yıl yapılıp yapılmamasına dair soruya, “Evet, bu yıl yapılacak” yanıtını verdi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 21 Mayıs’ta Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.

Karara göre bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin şu şekilde dağıtılması:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.