Erbil'de ilk dijital fotoğraf ve video sergisi açıldı

Erbil'de “Birlikte dünyayı geziyoruz” başlıklı ilk dijital fotoğraf ve video sergisi açıldı.

Sergide sanatçı Diyari Birindar’ın, Kürt toplumunun doğasını ve geleneklerini, Kürdistan güzelliğini ve büyüleyici doğasını anlatan çok sayıda tablo, fotoğraf ve videosu sergilendi.

Diyari Birindar, K24'e yaptığı açıklamada, serginin amacının Kürdistan Bölgesi'nin güzel doğasını ve antik mekanlarını sanatseverlere göstermek olduğunu anlattı.

Kültür ve Gençlik Bakanlığı gözetiminde, Erbil Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Medya Salonu'nda açılan serginin 2 gün sürmesi planlanıyor.