Kürdistan Bölgesi, Kalkınma Yolu projesine dahil oldu

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı, Irak Demiryolları Genel Müdürüğü ile İtalyan özel demiryolu şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptının imzalanması Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatı üzerine gerçekleşti.

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, bugün (23 Mayıs 2024) Kalkınma Yolu projesi kapsamında çizilen rotanın Kürdistan Bölgesi’nden de geçeceğini belirtmişti.

Yolun Dicle Nehri'nin doğusundan Ninova Ovası'na, oradan da Semel ve Dêrabwn bölgelerine giderek Irak-Türkiye sınırına ulaşacağını kaydeden Ano Cewher, “Bu Kürdistan Bölgesi Hükümetinin teklifidir ve onlar da bunu kabul etti.” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Mesrur Barzani, 12 Mayıs 2024’te kuraklık ve iklim değişikliğinin Irak'taki siyasi, ekonomik ve demografik duruma etkileri konulu sempozyum çerçevesinde düzenlenen panelde, Kalkınma Yolu projesinde Bağdat'a daha az maliyetli ve ekonomik açıdan daha faydalı bir teklifi sunduklarını dile getirerek, projenin tamamlanmasıyla sadece ülkelere değil Irak halkına da fayda sağlaması temennisinde bulunmuştu.

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. 17 milyar dolarlık projenin bu yıl başlaması ve 2050’de tamamlanması planlanıyor. Irak'ın 11 ili ve Kürdistan Bölgesi'nden geçen demiryolu uzunluğu 1175 kilometre, kara yolu uzunluğu ise 1190 kilometredir.

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, 27 Temmuz 2023’te K24’e, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sunduğu Kalkınma Yolu projesine ilişkin yol haritası hem daha kısa hem de maliyeti daha az. Irak Ulaştırma Bakanlığı güzergahın Sahela, Rebia, Telafer üzerinden Fişhabur’a oradan da Türkiye'ye ulaşmasını talep etmişti, bu durumda yaklaşık 11 milyon vatandaş projeden mahrum kalacak.” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Nisan 2024’te Bağdat’a yaptığı ziyaret kapsamında, Irak Kalkınma Yolu projesinde iş birliğine ilişkin Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar arasında dörtlü mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Daha önce 27 Mayıs 2023 tarihinde Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Umman ve İran temsilcilerinin yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla Kalkınma Yolu projesi çerçevesinde atılacak adımların ele alındığı bir konferans düzenlenmişti.