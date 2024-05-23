Dilşad Şehab’dan seçim açıklaması: Komisyondan cevap bekliyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun karar vermesi için yargıya yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Şahab, yaptığı basın açıklamasında gündemle ilgili konuştu.

Kürdistan Parlamento seçimleriyle ilgili olarak yargı komitesinin komisyonun seçim sürecini yürütme planının gözden geçirilmesi yönünde bir karar çıkardığını belirten Şahab, “Seçim komisyonunun önümüzdeki günlerde çalışmalarını ve planlarını gözden geçirmesi bekleniyor, biz de hükümet olarak komisyondan cevap bekliyoruz. Komisyonun, yargı komitesinin kararına göre süreci yürütemezse Kürdistan Bölgesi Hükümetine bildirimde bulunması gerekiyor.” dedi.

Federal Mahkemenin bileşenlere beş sandalye tahsis etme kararı hakkında açıklamada bulunan Sözcü Şahab, “Biz başından beri bleşenlerin siyasi anlaşmazlıkların veya hukuki sorunların mağduru haline getirilmesinden yana değildik. Artık toplulukların kendi haklarına karar vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Şahab, ayrıca Başkan Neçirvan Barzani’nin Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunarak, üst düzey yetkililerle özel görüşmeler yapacağını doğruladı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 21 Mayıs’ta Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.

Bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin şu şekilde dağıtılmasına karar verildi:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.