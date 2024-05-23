Halil İsmail: Irak'ta nüfus sayımı yapılması Kürdistan Bölgesi'nin çıkarına

Nüfus coğrafyası uzmanı Halil İsmail, nüfus sayımının sadece nüfusun belirlenmesine yönelik bir süreç olmayıp, aynı zamanda hükümete ve devlete toplulukları ilgilendiren çeşitli konularda birçok bilgi ve detay sağladığını bildirdi.

K24 haber bültenine konuk olan nüfus coğrafyası uzmanı İsmail, nüfus sayımı yapılmasının önemine değinerek, “Nüfus sayımı sadece nüfusun belirlenmesine yönelik bir süreç olmayıp, aynı zamanda hükümete ve devlete siyasi, sağlık, sosyal ve ekonomik alanlarla ilgili çeşitli konularda ayrıntılı bilgi ve detay sağlar.” dedi.

İsmail, yalnızca Irak'ta nüfus sayımı sürecinde siyasi yönlerin ele alındığına dikkat çekerek, diğer ülkelerde süreçte başka birçok yönün incelendiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın özellikle Kürdistan Bölgesi'ndeki durumun normal olması ve Kürdistan Bölgesi yönetimi dışındaki Kürdistani Bölgelerdeki Kürtlerin oranının tam olarak ortaya çıkmasından korkması nedeniyle nüfus sayımının yapılmayacağını öngören Halil İsmail, yapılması durumunda Kürdistan Bölgesi'nin çıkarına olacağını vurguladı.

Irak'ta 27 yıl aradan sonra 20 Kasım 2024’te elektronik nüfus sayımının 120 binden fazla öğretmen ve eğitim personeli tarafından yürütülmesi planlanıyor.