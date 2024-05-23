İran Silahlı Kuvvetleri, helikopter kazasına ilişkin ön raporu yayımladı

İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin soruşturma komitesinin ön raporunu yayımladı.

Raporda, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin düştükten sonra alev aldığı, arama çalışmalarının bölgenin zorlu coğrafyası ve yoğun sis nedeniyle uzun sürdüğü, 20 Mayıs Pazartesi sabahı saat 5.00 sularında helikopterin kesin yerinin İHA’lar tarafından tespit edildiği belirtildi.

Helikopterde mermi veya benzeri cisim izine rastlanmadığı kaydedilen raporda, kazayla ilgili olabilecek bilgilerin çoğunun toplandığı ifade edildi.

Helikopterin 1 dakika 30 saniye uçmaya devam ettiği ve yönünden sapma olmadığına dikkat çekilen raporda, kaza geçiren helikopterin pilotunun diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği, gözetleme kulesinden herhangi bir şüpheli çağrı kaydedilmediği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.