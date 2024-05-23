Politika

İbrahim Reisi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde son yolculuğuna uğurlandı

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İran İbrahim Reisi helikopter kazası

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

Reisi, Tebriz, Kum, Tahran ve Bircend kentlerinde düzenlenen veda törenleri sonrasında Meşhed kentinde yoğun kalabalığın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Havalimanında karşılanan Reisi ve kazada ölen diğer iki yetkilinin cenazesi daha sonra İmam Rıza Türbesi'ne götürüldü.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende daha sonra Reisi ve diğer yetkililer için mersiyeler okundu.

Reisi, türbede kendisi için hazırlanan alanda toprağa verildi.

Törenin ardından Meşhed sokaklarında, Reisi’nin posterleri ve matemi simgeleyen siyah bayraklar asıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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