Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: 100'den fazla ölü
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, yaşanan toprak kaymasında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Avustralya kamu yayın kurumu ABC’de yayımlanan habere göre başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.
Sosyal medyada yayımlanan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.