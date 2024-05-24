Genel

Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: 100'den fazla ölü

author_image Kurdistan24
FOTO: AP
FOTO: AP
dünya Papua Yeni Gine heyelan

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, yaşanan toprak kaymasında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC’de yayımlanan habere göre başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv