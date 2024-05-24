Azad Küreci: Kota sandalyesinin dağıtılması konusunda Türkmenlerin görüşü alınmadı

Millet Listesi Başkanı ve Milletvekili Azad Küreci, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), kota sandalyesi dağılımının yanlış olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

K24 haber bültenine konuk olan Azad Küreci, Türkmenlere ayrılan sandalye sayısını eleştirerek, “Türkmenlerin yüzde 90'ı Erbil'de yaşarken bir sandalyenin tahsil edilmesi kabul edilemez. Süleymaniye'de Türkmen yokken onlara koltuk tahsis edildi. Orada Türkmenlere kim oy verecek?” dedi.

Sandalye dağıtımında bileşenlere danışılmadığını ve mevcut dağıtımın yanlış olduğuna işaret eden Küreci, “KYB nasıl sandalyelerin dağıtılmasını talep ediyorsa, şimdi de dağıtım mekanizmasının düzeltilmesini talep etmeli. KYB, sandalyelerin dağıtılması konusunda Türkmenlerin görüşünü almalı, hatasını kabul etmeli.” ifadelerini kullandı.