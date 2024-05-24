Azad Küreci: Kota sandalyesinin dağıtılması konusunda Türkmenlerin görüşü alınmadı
Millet Listesi Başkanı ve Milletvekili Azad Küreci, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), kota sandalyesi dağılımının yanlış olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.
K24 haber bültenine konuk olan Azad Küreci, Türkmenlere ayrılan sandalye sayısını eleştirerek, “Türkmenlerin yüzde 90'ı Erbil'de yaşarken bir sandalyenin tahsil edilmesi kabul edilemez. Süleymaniye'de Türkmen yokken onlara koltuk tahsis edildi. Orada Türkmenlere kim oy verecek?” dedi.
Sandalye dağıtımında bileşenlere danışılmadığını ve mevcut dağıtımın yanlış olduğuna işaret eden Küreci, “KYB nasıl sandalyelerin dağıtılmasını talep ediyorsa, şimdi de dağıtım mekanizmasının düzeltilmesini talep etmeli. KYB, sandalyelerin dağıtılması konusunda Türkmenlerin görüşünü almalı, hatasını kabul etmeli.” ifadelerini kullandı.
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 21 Mayıs’ta Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.
Bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin şu şekilde dağıtılmasına karar verildi:
1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)
2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)
3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için
Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.