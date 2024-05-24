Politika

Ahmet Türk: Türkiye'de belediyeler arasında ayrımcılık yapılıyor

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
kürdistan Ahmet Türk Mardin

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye'de belediyeler arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Ahmet Türk, bugün (24 Mayıs 2024) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de belediyeler arasında ayrımcılık yapıldığını belirterek, bazı medya kuruluşlarının bu konuda yanıltıcı bilgiler paylaşarak kayyum sistemini desteklediğini dile getirdi.

Halkın iradesiyle sorumluluk aldıklarını kaydeden Türk, son derece şeffaf bir şekilde medyayla her türlü bilgiyi paylaştıklarını vurguladı.

Türk medyasını vicdanlı davranmaya çağıran Ahmet Türk, aleyhlerine yapılanlarla sorumluluklarından ve hizmetlerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Ahmet Türk, kayyumların yanlış yaptığını, şeffaf olmayan pek çok dosyayı geride bıraktığını da sözlerine ekledi.

16 Mayıs’ta Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında, Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Ahmet Türk, yapılan son mahalli idareler seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Merdin belediye başkanlığına adayı olmuştu. Oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanılığını kazanmıştı.

Türk, 2014 ve 2019 seçimlerinde de Merdin belediye başkanı seçilmişti ancak her iki seçimde de yerine kayyum atanmıştı.

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