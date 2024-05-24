Neçirvan Barzani'den BAE’ye resmi ziyaret

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret kapsamında bugün Başkanı Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin, bugün (24 Mayıs 2024) BAE’ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Abu Dabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği belirtildi.

BAE ile Irak, özellikle Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik zemin ve fırsatların ele alınacağı görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.