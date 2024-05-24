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Faysal Sadık: Soran'ın turistik alanlarını yaklaşık 1,5 milyon turist ziyaret etti

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Soran Turizm Genel Müdürü Dr. Faysal Sadık
Soran Turizm Genel Müdürü Dr. Faysal Sadık
kürdistan Soran turist

Soran Turizm Genel Müdürü Dr. Faysal Sadık, bu yıl Soran'ın turistik alanlarını 1,5 milyona yakın turistin ziyaret ettiğini belirterek, “Yaz sezonunda turist sayısının artmasını bekliyoruz.” dedi.

Sadık, K24’e yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında Soran ve turistik bölgelerini 1,5 milyona yakın turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Turizm Genel Müdürü Sadık, turistlerin ziyaret ettiği mekanlar hakkında şunları kaydetti:

“Bölgemiz geniş, çok sayıda turistik alanımız var. Bunlar ilçelere bölünmüş durumda. Xelifan, Rewandiz, Çoman ve Mergesor ilçelerinde turist ağırlama olanağına sahibiz.”

Kurban Bayramı’nın gelmesi ve Soran bölgesinde havaların güzel olması nedeniyle yaz sezonunda turist sayısının artmasını öngören Faysal, “Bölgede turizm projeleri hayata geçirmek için Sidekan bölgesine daha fazla önem vermeyi amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.

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