Ekonomi

9’uncu kabine döneminde Duhok'ta 300'den fazla yol projesi hayata geçirildi

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Duhok Yollar ve İmar Genel Müdür Yardımcısı Rêdir Süleyman
Duhok Yollar ve İmar Genel Müdür Yardımcısı Rêdir Süleyman
kürdistan Duhok yol dokuzuncu hükümet kabinesi Kürdistan Bölgesi

Duhok Yollar ve İmar Genel Müdür Yardımcısı Rêdir Süleyman, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 9’uncu kabinesinin göreve başlanmasından bu yana Duhok'ta 312 yol projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Müdür Yardımcısı Rêdir Süleyman, K24’e yaptığı açıklamada, il sınırındaki şehir, kasaba ve köylerdeki yol hizmetlerini iyileştirmek ve vatandaşlara daha fazla hizmet sunmak için sürekli çalıştıklarını kaydetti.

9’uncu kabine döneminde yol projelerine büyük önem verildiğini vurgulayan Süleyman, Duhok ile Erbil başta olmak üzere ilçe ve iller ile Zaho ve Musul arasındaki çift yönlü yolların iyileştirilmesi konusunda ciddi planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

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