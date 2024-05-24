Basım Awadi: UNAMI, Bağdat-Erbil ilişkileri konusunda yardımcı oldu

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Awadi, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI), Bağdat-Erbil ilişkileri, Kerkük meselesi ve diğer birçok konuda yardımcı olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Basım Awadi, bugün (24 Mayıs 2024) Irak haber ajansına yaptığı açıklamada, UNAMI'nin Irak'taki misyonunun 31 Aralık 2025'te sona ereceğini ve son görevinin önümüzdeki kasım ayında yapılması planlanan seçimleri gözetlemek olacağını açıkladı.

Siyasi görevinin sona ermesinin ardından UNAMI’den çevre, iklim ve diğer konularda yardım alınabileceğini kaydeden Awadi, UNAMI’nin, Bağdat-Erbil ilişkileri, Kerkük meselesi ve diğer birçok konuda yardımcı olduğunu ifade etti.

10 Mayıs’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani adına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen mesajda, UNAMI'nin ülkedeki misyonunu sona erdirilmesi çağrısı yapılmıştı.

UNAMI'nin Irak’taki misyonuna 31 Aralık 2025 kadar devam etmesini ancak o tarihten sonra tüm faaliyetlerine sona vermesi talep edilen mesajda, tüm dosyaların Irak Hükümet kurumlarına devredilmesi istenmişti.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, 6 Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki durum hakkında bir konuşma yaparak, Mart 2024 sonunda görevini resmen bırakacağını bildirmişti.

UNAMI, 2003 yılında Güvenlik Konseyi'nin 1500 sayılı kararı ile Irak Hükümetinin talebi üzerine kurulan özel bir siyasi elçidir.

UNAMI'nin görevi, kapsayıcı siyasi diyalog ve ulusal uzlaşmanın teşvik edilmesi, seçim süreci, ulusal nüfus sayımının planlanması, Irak ile komşuları arasında ulusal diyaloğun kolaylaştırılması ile haklarının geliştirilip korunması gibi konularda Irak Hükümetine tavsiye ve yardım sağlamaktır.

UNAMI, insani yardım ve kalkınma programlarını doğrudan uygulamamaktadır; ancak Irak'taki BM ülke ekibinin teknik uzmanlığının yardımıyla, hem hükümet hem de sivil toplum düzeyindeki Irak'taki ortakları aracılığıyla uygulamaktadır.