Neçirvan Barzani, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geliyor

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Abu Dabi’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, BAE Başkanı Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı.

K24 muhabiri Hemin Delo’nun aktardığı bilgilere göre Başkan Neçirvan Barzani’nin BAE Devlet Başkanı ile görüşmesi, Erbil saatiyle 16.30'da başladı.

Görüşmede, siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari konuların yanı sıra enerji meselesinin de ele alınacağı belirtildi.

BAE'nin, faaliyet gösteren iki büyük enerji şirketiyle, özellikle yatırım alanında Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkileri bulunmakta.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bugün (24 Mayıs 2024) yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin, BAE’ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Abu Dabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği belirtilmişti.