Ekonomi umzanı: Kalkınma Yolu projesi Kürdistan Bölgesi'ne fayda sağlayacak

Ekonomi umzanı Erşat Taha, Kalkınma Yolu projesinin Kürdistan Bölgesi'ne fayda sağlayacağını söyledi.

K24 haber bültenine konuk olan Erşat Taha, Kalkınma Yolu projesinin Kürdistan Bölgesi’ne önemini değerlendirdi.

Kalkınma Yolu’nun son 45 yılda hayata geçirilen stratejik bir proje olduğunu belirten Taha, projenin Irak'a ekonomi, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda birçok önemli fırsat sağlayacağını sözlerine ekledi.

23 milyar dolarlık maliyetle yapılması planlanan projenin yıllık geliri 5 milyar dolar olacağına dikkat çeken Taha, Kalkınma Yolu projesinin Kürdistan Bölgesi'ne özellikle tarım ve petrokimya alanlarında fayda sağlayacağına vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, 12 Mayıs 2024’te kuraklık ve iklim değişikliğinin Irak'taki siyasi, ekonomik ve demografik duruma etkileri konulu sempozyum çerçevesinde düzenlenen panelde, Kalkınma Yolu projesinde Bağdat'a daha az maliyetli ve ekonomik açıdan daha faydalı bir teklifi sunduklarını dile getirerek, projenin tamamlanmasıyla sadece ülkelere değil Irak halkına da fayda sağlaması temennisinde bulunmuştu.

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. 17 milyar dolarlık projenin bu yıl başlaması ve 2050’de tamamlanması planlanıyor. Irak'ın 11 ili ve Kürdistan Bölgesi'nden geçen demiryolu uzunluğu 1175 kilometre, kara yolu uzunluğu ise 1190 kilometredir.

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, 27 Temmuz 2023’te K24’e, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sunduğu Kalkınma Yolu projesine ilişkin yol haritası hem daha kısa hem de maliyeti daha az. Irak Ulaştırma Bakanlığı güzergahın Sahela, Rebia, Telafer üzerinden Fişhabur’a oradan da Türkiye'ye ulaşmasını talep etmişti, bu durumda yaklaşık 11 milyon vatandaş projeden mahrum kalacak.” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Nisan 2024’te Bağdat’a yaptığı ziyaret kapsamında, Irak Kalkınma Yolu projesinde iş birliğine ilişkin Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar arasında dörtlü mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Daha önce 27 Mayıs 2023 tarihinde Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Umman ve İran temsilcilerinin yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla Kalkınma Yolu projesi çerçevesinde atılacak adımların ele alındığı bir konferans düzenlenmişti.