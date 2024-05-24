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Mısır'da 550 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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ortadoğu Uyuşturucu kokain Mısır

Kızıldeniz'deki Port Said Limanı’nda bir konteynerde yaklaşık 550 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun 34 milyon dolardan fazla değerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Uyuşturucu Kontrol Genel İdaresi, ilgili güvenlik birimleriyle koordineli olarak, Port Said Limanı’nda bir gemide büyük miktarda uyuşturucu içeren bir konteyneri tespit etti.”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan videoda, uyuşturucunun donmuş balık içeren bir konteynerden çıkarıldığı görüldü.

Açıklamada, ayrıca yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.

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