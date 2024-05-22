Hasan Nasrullah'tan İsrail'e: Daha fazla sürpriz bekleyin

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına, “Direnişimizden daha fazla sürpriz bekleyin.” ifadesiyle yanıt verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırganlığını sürdürme konusundaki ısrarının “İsrail'in uçuruma düşeceği ve felakete sürükleneceği” anlamına geldiğini belirterek, İsrail’in “hiçbir hedefine ulaşamadığını” vurguladı.

Lübnanlı lider, savaşın sekizinci ayına giren İsraillilerin, bu yıl içinde yaşadıklarının eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu konusunda hemfikir olduklarına dikkat çekti.

Lübnan'daki güney cephesi ve Hizbullah'ın Gazze'ye destek operasyonlarıyla ilgili olarak Seyyid Nasrullah, Direniş'in, İsrail’in Lübnan'a karşı başvurabileceği tüm olası senaryoları incelediğini doğruladı.

Hasan Nasrullah, Netanyahu'ya “Direnişimizden daha fazla sürpriz bekleyin.” sözleriyle hitap etti.