Lice'de operasyon: Bir PKK’li hayatını kaybetti, bir üsteğmen yaralandı

Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40" operasyonunda çıkan çatışmada bir PKK’linin yaşamını yitirdiği, bir jandarma üsteğmenin yaralandığı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır ili Lice ilçesinde PKK’ye yönelik “Bozdoğan-40" operasyonu düzenlendiği belirtilirken, operasyonda bir PKK üyesi ile jandarma ekipleri arasında çatışma yaşandığı ifade edildi.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım çatışmada hayatını kaybetti ve bir jandarma üsteğmeni yaralandı.

Şiddetli çatışma nedeniyle çok sayıda helikopter ve silah sesi duyulduğu, köyün bir süre ablukaya alındığı bildirildi.