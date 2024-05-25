İngiltere DAİŞ ailelerinden 4 kişiyi teslim aldı

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), DAİŞ ailelerinden 1 kadın ve 3 çocuğu İngiliz heyete teslim etmesiyle, Mayıs 2024 boyunca Rojava’daki kamplardan ülkelerine teslim edilenlerin sayısı 25 oldu.

AFP’nin özerk yönetimden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İngiliz heyetine teslim edilen 4 kişi, DAİŞ’lilerin kadın ve çocuklarının tutulduğu iki kamptan biri olan Roj Kampında gözaltına alındı.

Özerk yönetimin internet sitesinden yapılan paylaşımda, dört İngiliz vatandaşının, İngiltere'nin Suriye özel elçisi Anne Snow liderliğindeki resmi bir heyete teslim edildiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İngiltere'nin Suriye’deki kamplarda bulunan vatandaşlarının geri dönüşünü kolaylaştırmak için birçok adım attığı kaydedildi.

Geçen yılın sonlarında özerk yönetim, bir kadın ve diğer 5 İngiliz çocuğunu İngiltere’ye teslim etmişti.

Roj ve Hol kamplarında bulunan 5’i genç 11 ABD vatandaşı da 7 Mayıs’ta ABD heyetine teslim edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD vatandaşlarının ülkelerine teslim edilmesinin yanı sıra, 8’i çocuk olan 6 Kanadalı, 4 Hollandalı ve 1 Finlandiyalının da ülkelerine teslim edildiği yönünde açıklama yapmıştı.

Verilere göre 60 ülkeden yabancı DAİŞ savaşçılarının kadın ve çocukları Rojava’da bulunan Roj ve Hol kamplarında tutuluyor ancak, şu ana kadar yalnızca 24 ülke vatandaşlarını kademeli olarak geri çekmeyi kabul etti.