Kengawer sakinlerinden Anahita Tapınağının restoresi için çağrı

Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Kirmaşan eyaletinin Kengawer şehri sakinleri, Anahita Tapınağının restore edilerek bölgedeki turistik cazibe merkezlerinin bir parçası haline getirilmesini istiyor.

Doğu Kürdistan’da bulunan Anahita Tapınağı, Kirmaşan eyaletinin Kengawer şehrinin ortasında, Hamedan’dan Kirmaşan’a giden yol üzerinde yer almaktadır.

Tapınağın, bahar ve yağmur tanrıçası Anahita onuruna inşa edilmiş büyük bir taş yapı olduğu iddia edilirken, bazı kaynaklar bunun, Sasani İmparatorluğu'nun son kralı Xasraw Perviz'in tamamlanmamış saraylarından biri olduğuna inanmakta.

Doğu Kürdistan'ın en büyük taş yapısı olan Anahita Tapınağı, 1957 yılındaki depremde büyük ölçüde yıkılsa da hala döneminin en görkemli yapılarından biri olduğu aşikar.

Tapınağın tarihine yönelik açıklama yapan bir vatandaş, “Kengawer çok iyi bir iklime sahip olması nedeniyle Aşkani ve Sasani devletlerinin başkenti olmuştur. Zerdüştlük dininde Anahita tanrıçası vardı. Tarihi kayıtlar Anahita tapınağının Aşkani döneminin sonlarında inşa edilmiş olduğunu iddia etse de bazı kaynaklar ise Sasani döneminde inşa edildiğini söylüyor. Tapınak alan bakımından çok büyük olmasına rağmen çok önemli bir turistik cazibe noktası olabilir ancak ne yazık ki bunun için adım atılmamış.” ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklar tapınağın Mitras dönemine kadar dayandığını belirtirken, diğerleri bunun Ahameniş dönemine kadar uzandığını söylüyor.

Bu anıt, çevredeki araziden maksimum 32 metre yüksekliğe kadar yükselen doğal bir tepe üzerine inşa edilmiş. Tapınağın çevresi taş duvarlarla çevrili olup, tepedeki düzensizlikleri düzeltmek için aynı taşlardan birçok platform oluşturulmuş. Tapınağın ana cephesi tepenin güney tarafında yer alırken, hemen girişte iki sıra merdiven insanları tapınağa yönlendiriyor.