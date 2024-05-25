Başkan Barzani, Katar Dışişleri Bakanlığından bir heyeti kabul etti

Başkan Mesud Barzani’nin Katarlı heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Erbil ile Doha arasındaki turizm, ekonomi ve refah alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Başkan Barzani, 25 Mayıs 2024’te (bugün) Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hassan El Hammad, Katar'ın Irak Büyükelçisi Sultan Mubarak Al Kubaisi ve Katar’ın Erbil Başkonsolosu Hüseyin Ali Salih’ten oluşan Katar Dışişleri Bakanlığından bir heyeti kabul etti.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki siyasi durum ve bölgesel istikrarın karşı karşıya olduğu tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, Başkan Barzani’nin "sorunları, çıkmazları ve çatışmaları çözmenin en iyi yolunun diyalog yaklaşımını benimsemek, savaş ve yıkımdan kaçınmak” olduğunu belirttiği bilgisi yer aldı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Katar arasında turizm, ekonomi ve refah alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine de vurgu yapıldığı aktarıldı.

Katar Başkonsolosluğunun 26 Mayıs 2024 Pazar günü (Yarın) Erbil'de resmen açılacak olması, Kürdistan Bölgesi ile Katar arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi açısından önemli olacak.