Kürt boksör çıktığı maçta galip geldi
Kürt boksör Ali Ahmedov, ABD’de düzenlenen bir maçta karşılaştığı Kosta Rikalı rakibi yenerek, maçın kazananı oldu.
Kazakistan’da yaşayan Kürt asıllı 28 yaşındaki boksör Ali Ahmedov, Michigan eyaletinin en büyük şehri Detroit’te düzenlenen boks maçına katıldı.
Ali Ahmedov, çıktığı maçta karşılaştığı 40 yaşındaki Kosta Rikalı boksör Encarnacion Diaz'ı yendi.
Orta sıklet liginde gerçekleştirilen mücadelenin ikinci yarısında Ali Ahmedov, rakibini planlanan saatten önce yere serdi.