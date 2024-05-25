Cumartesi Anneleri, 1000. hafta eyleminde Galatasaray Meydanı'nda

Cumartesi Anneleri, 1995’ten bu yana “Mezar yerimiz” dedikleri Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen evlatları için direniyor. Eylemlerinin 1000. haftasında siyasi parti ve demokrasi güçlerinin katılımıyla İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Bininci haftasında kitlesel yapılacak eylem nedeniyle, 2018’de 700’üncü hafta eyleminde polis bariyerleriyle kapatılan Galatasaray Meydanı’nın etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Bugünkü eyleme, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Esengül Demir ile Cengiz Çiçek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da katılıyor.

Cumartesi Anneleri meydana siyah bir örtü ve örtünün üzerine gözaltında katledilen ve kaybettirilenlerin fotoğrafları ile "1000 Hafta" yazısını yerleştirirken, örtünün etrafına karanfiller dizildi.