Ekonomi

Irak buğday ihraç etmeyi planlıyor

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Irak buğday Irak hükümeti Kürdistan Bölgesi çiftçi

Bu yılki buğday üretiminin yurt içi ihtiyacı aşması dolayısıyla, Irak Ticaret Bakanlığı yaklaşık 1 milyon ton buğdayı ihraç etmeyi veya un üretimi için fabrikalara vermeyi planlıyor.

Irak Ticaret Bakanlığına bağlı Tahıl Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Haydar Kerawi, basına yaptığı açıklamada, yıllık tarım planı kapsamında federal hükümetin, bu yıl çiftçilere yaklaşık altı milyon ton buğday için yaklaşık 5 trilyon 800 milyar dinar tahsis ettiğini belirtti.

Şu ana kadar 5 trilyon 800 milyar dinarın 2 trilyon 500 milyar dinarının tahıl pazarlama şirketine aktarıldığını söyleyen Kerawi, şirketin parayı, ilk buğdayı pazarlayan güney illere dağıttığını aktardı.

Yetkili, Irak Ticaret Bakanlığının bu yılki buğday mahsulünün bir kısmını ihraç etmeyi planladığını dile getirdi.

İç talebi karşılamak için yaklaşık 6 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyan Irak’ın bu yılki üretiminin 7 milyon tonun üzerine çıkması bekleniyor. Dolayısıyla kalan miktarın ihraç edilmesi veya yurt içindeki fabrikalara vererek un üretilmesi planlanıyor.

Geçen yıl Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçilerden yalnızca 500 bin ton buğday aldı. Kalan buğday ise Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin çabalarıyla bir dizi yerel şirket tarafından satın alındı.

Toplanan verilere göre Kürdistan Bölgesi'nde bu yıl 2 milyon 900 bin dönüm arazide buğday ekimi yapılırken, Irak Hükümeti her tonun fiyatını 850 bin dinar olarak belirledi.

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