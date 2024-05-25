Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili ithamlar ayağımızın altında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi ile ilgili iddialara, "Hepsi ayağımızın altındadır." ifadesiyle yanıt verirken, Ülkü Ocakları'nın veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, "Bugünlerde Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi, ayağımızın altındadır." dedi.

Partisinin veremeyeceği bir hesap olmadığının altını çizen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar samimi, dürüst bir maziye sahip değildir. Zira Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Türk kültürünün alemdar ve dilaver neferleri sizlersiniz. Türk tarihini Türk istiklaline ekleyecek tertemiz niyet, sizlerledir. Ülkü Ocakları'nın hakkı, halkı ve hakikati gözeten, iman, ahlak ve vatan-millet sevgisiyle temellenmiş, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliği mücadelesinin rahatsızlık duyanların yalan ve iftira çıtasını yükseltmesi son derece doğaldır.”

“Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin aşılamayacak hisarı, yıkılamayacak kale duvarı, teslim alınmayacak kahramanlık timsalidir.” diyen Bahçeli, “Bugünlerde Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi, ayağımızın altındadır.” açıklamasını yaptı.

Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek olmadığını belirten Bahçeli, “Akıl, azim, ahlak, anlayış ve sabırlar millete hizmet, yegane hedefimizdir. Nihayetince milliyetçi-ülkücü hareket, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türk milletinin muazzez umutlarını omuzlarında taşımaktadır.” diye konuştu.

Sorunlardan ve suçlamalar karşısında yılmamaları gerektiğini dile getiren Devlet Bahçeli, “Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar samimi, dürüst bir maziye sahip değildir. Zira Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur.” dedi.