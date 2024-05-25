Ömer Berzinci: Katar konsolosluğunun açılması Kürdistan Bölgesi'ne fayda sağlayacak

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Berzinci, Katar'ın Erbil Başkonsolosluğunun açılmasının Kürdistan Bölgesi'ne büyük fayda sağlayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

Ömer Berzinci, Kürdistan Bölgesi ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Katar'ın Erbil Başkonsolosluğu'nun açılması ve diğer birçok konuyu ele almak üzere Kurdistan24’ün konuğu oldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin siyasi ve anayasal bir varlık olarak siyasi denkleme iyi bir şekilde giriş yaptığını savunan Ömer Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nin başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünyayla ilişkilerini geliştirmeyi başardığını vurguladı.

Irak'ın Katar büyükelçisi görevini 2019-2022 yılları arasında yürüten Ömer Berzinci, Doha'da kaldığı süre boyunca Katar'ın başta Kürdistan Bölgesi olmak üzere Irak'la ilişkileri ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan geliştiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berzinci, Katar’da görev yaptığı süre zarfında Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani’nin Doha’yı birçok kez ziyaret ettiğini ve ülke liderleri gibi üst düzey karşılandıklarının altını çizdi.

Berzinci’nin açıklamasına göre Doha ile Kürdistan Bölgesi, iki tarafında yararına olacak en iyi ilişkileri kurabilir.

Katar Başkonsolosluğunun 26 Mayıs 2024 Pazar günü (Yarın) Erbil'de resmi törenle açılması planlanıyor.