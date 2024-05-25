Antik materyallerin toplanmasıyla Kürt ulusal gelenek ve görenekleri üzerine çalışmalar yapılıyor

Çeşitli uluslararası kuruluşlar, iki yıldır Kürtlerin ve göçebelerin eski çağlarda kullandıkları pek çok malzemeyi bir araya getirerek, başta göçebelerin gelenekleri olmak üzere, Kürt milletinin örf ve adetleri üzerine çalışmalar yapıyor.

Toplanan tüm bu materyaller bir sergi aracılığıyla sanat formuna dönüştürülerek sergilendi. Bu materyallerin gelecekte birçok ülkede sergilenmesi planlanıyor.

Zozan, Kürtçe bir isim olup, yaz aylarında göçebelerin tatil beldesi olan ve çekici manzaralarla dolu bir yerdir.

Kürt göçebelerin geleneklerinin zenginliği, Avusturya'daki birçok sanatçı ve akademik merkezin projelerinden biri haline gelmiş. Onlar, 1968 ile 2015 yılları arasındaki birçok Kürt geleneği üzerinde çalışmaktalar.

Açılan sergi aracılığıyla Kürtlerin günlük hayatta kullandıkları pek çok malzeme sergilendi.

Serginin kurucularından Dara Resul, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Zozan’ın Avusturya Bilimler Akademisi, Antropoloji ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen güncel bir galeri projesi olduğunu belirtti.

Dara Resul, Zozan projesinin 2021 yılında başlayıp 2025 yılında sona ereceğini, çok sayıda seminer ve çalıştayın yapılacağını aktardı.

Sergi aracılığıyla Kürt uygarlık tarihine geri dönmenin yanı sıra, tarım, hayvancılık ve aile yönetimi gibi pek çok işin yürütülmesinde etkili bir karakter olarak kadının rolü de gösteriliyor.

Öte yandan Antik çağda kullanılan aletlerin birçoğunun da farklı anlamları olduğu belirtiliyor.

Zozan sergisinin birçok ülkede açılarak eserlerin sergilenmesi de planlanıyor.