Politika

MSB duyurdu: 7 PKK'li öldürüldü

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rojava ve Kürdistan Bölgesi sınırlarında gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında 7 YPG’li veya PKK'linin “öldürüldüğünü” duyurdu.

Bakanlıktan bugün (29 Temmuz 2024 Pazartesi) yapılan açıklamada, 3'ü Kürdistan Bölgesi sınırlarında, 4'ü de Rojava'da olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlarda 7 YPG’li veya PKK'linin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'li terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK veya YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine de yer verildi.

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