Sağlık

Gazze'de can kaybı yükseldi

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Gazze-Arşiv
Gazze-Arşiv
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İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 39 bin 363'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 297 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 363'e çıktığı bildirili.

Saldırılarda yaralananların sayısının da 90 bin 923'e yükseldiği kaydedildi.

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