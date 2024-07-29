Neçirvan Barzani Tahran'ı ziyaret edecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran’da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'a gidecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin yarın 30 Temmuz 2024 Salı günü resmi bir davet üzerine İran’ın başkenti Tahran’a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek yemin törenine katılacak.

Pezeşkiyan, yemin töreninin ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclise sunacak.