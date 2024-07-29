Erdoğan "icabet etmedi" demişti: Mahmud Abbas'ın ziyareti için görüşmeler sürüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddia edildi.

Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Mahmud Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Haberde, “Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti” ifadesi yer aldı.

WAFA’nın aktardığına göre Filistin'in Ankara Büyükelçisi ayrıca, Mahmud Abbas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan mecliste bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini bildirdi.

İki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Büyükelçi Mustafa’nın, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" dile getirdiği aktarıldı.

Cumartesi günü Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması etkinliğinde konuşan Erdoğan, Abbas'ın Türkiye'nin ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle "özür dilemesi gerektiğini" belirtmişti.