ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "kriz eylem planı" oluşturma çağrısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya" hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajda, ABD vatandaşları için Lübnan'a seyahat uyarısı yapıldı.

Ülkede kalan ABD vatandaşlarının yakınlarının Lübnan'ı ziyaret etme planlarını yeniden gözden geçirmesi istendi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'daki ABD vatandaşlarından "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinde kalmaya" hazırlanmaları çağrısına yer verildi.

Beyaz Saraydan 29 Temmuz’da yapılan açıklamada ise Mecdel Şems'e yapılan saldırının daha büyük bir savaşa yol açmaması gerektiği vurgulandı.

Golan Tepeleri ile ilgili ABD politikasının değişmediği belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri kontrolünün İsrail'in güvenliği için hala önemli olduğunun altı çizildi.

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusunun olası saldırı tehdidi nedeniyle birçok ülke Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.