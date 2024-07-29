Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan Türkiye'ye tarihi madalya
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ilk madalyasını okçulukta kazandı.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin’i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa’ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı.
Bu turda Çin ile karşılaşan takım, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye’ye ilk madalyasını kazandırdı.
Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı’nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.