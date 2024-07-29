Arjantin'de 10. Uluslararası Eğitim Konferansı Kürdistan'dan öğretmenlerin katılımıyla başladı

Kürdistan Bölgesi’nden öğretmenlerin katılımıyla 10. Uluslararası Eğitim Konferansı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te başladı.

Bugün (29 Temmuz 2024) başlayan konferansa, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden temsilciler, eğitimin en önemli konularını tartışmak, öğretmenlerin haklarını ve tüm dünyanın kaliteli eğitim hakkını savunmak için dayanışmayı güçlendirmek amacıyla katılıyorlar.

Kürdistan Öğretmenler Birliği Başkanı Ahmed Germiyani, konferansa ilişkin K24’e yaptığı açıklamada, dünya çapında 1200 eğitimci arasında Kürdistanlı öğretmenlerin temsilcisi olarak Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Eğitim Konferansı'na katıldığını bildirdi.

Konferasta dünyanın dört bir yanından eğitimcilerle tartışmalar ve görüş alışverişinde bulunacaklarını ayrıca eğitimsel açıdan ilişkileri ilerletebileceklerini belirten Ahmed Germiyani, “Beş gün sürecek konferansta kadın ve çocuk hakları, iklim ve çevre değişikliği, artan sıcaklıklar, sağlık ve okulların yanı sıra eğitimi iyileştirmek için fon ve bütçe sağlamanın yanı sıra eğitimle ilgili diğer konular tartışılacak.” dedi.

“Konferansta Kürdistan Bölgesi, Irak'la birlikte çalışarak uluslararası eğitim programına katılmaya ve eğitime mali destek sağlamaya çalışacak.” ifadesini kullanan Kürdistan Öğretmenler Birliği Başkanı, “Kürdistan Bölgesi'ndeki öğretmenlerin maaşlarının geciktiğini ve telafi edilmesi gerektiğine dikkat çektik, maaş gecikmesi meselesinin Kürdistan Bölgesi'nde eğitim sürecini ve eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladık.” diye konuştu.

Konferansta Ezidi kız ve kadınlara maddi yardım çağrısında bulunacaklarını vurgulayan Ahmed Germiyani, “Onları telafi etmek, hayatlarını yeniden inşa etmek ve topluma yeniden kazandırmak amacıyla DAİŞ mağdurlarının istatistiklerini sunacağız.” sözlerini paylaştı.