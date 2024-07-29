Turizm Kurulu Başkanı'ndan turistik mekanlara çağrı

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Başkanı Emel Celal, Kürdistan’ın ulusal değerlerinin, kültürünün ve geleneklerinin tanıtılmasında önemli tol oynadığı gerekçesiyle, turistik mekanlarda Kürtçe müzik ve şarkıların çalınması çağrısında bulundu.

Turizm Kurulu Başkanı Emel Celal, kurulun resmi sitesinden bugün (29 Temmuz 2024) yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi için turizmin, ekonomik öneminin yanı sıra ulusal bir boyuta sahip olduğunu ve Kürdistan'ın tarihini, kimliğini, kültürünü ve geleneklerini ziyaretçilere tanıtmak için güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Bir milletin değerlerini, kültürünü, geleneklerini turistlere tanıtmada müzik ve duvara asılan tabloların önemli bir rol oynadığına işaret eden Emel Celal, “Benzersiz ritimlere sahip müzik, şiir ve özgün Kürt müziği, turistlerin ruh ve duygularını Kürdistan'a bağlamak ve turistler için unutulmaz bir deneyim kaydetmek için bir köprü haline gelebilir; resimler ise ülkenin büyüleyici doğal manzarasını, tarihi olaylarını ve antik anıtlarını görsel olarak temsil eder. Turistlerin ülkenin güzelliğini ve aktivite çeşitliliğini görmesini ve Kürdistan'ı daha yakından tanımasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

“Araştırma sonucunda Kürdistan Bölgesi'ndeki turizm merkezlerinin çoğunun daha fazla yabancı müzik yayınladığını ve duvarları yabancı sanatçıların tabloları ve diğer ülkelerin resimleriyle süslediğini, bunun da ulusal kimlik ve kültürü korumaya yönelik stratejik hedefleriyle bağdaşmadığını tespit ettik.” diyen Emel Celal, şöyle devam etti:

“Toprağa ve ülkeye karşı olan sorumluluk duygumuz nedeniyle restoran, otel, motel ve diğer turistik yerlerdeki tüm turist üslerinden, Kürtçe müzik ve şarkılara daha fazla önem vererek ve Kürt sanatçıların resimlerini kullanarak, ulusal ve manevi görevlerini yerine getirmeleri ve ülkemizin kültürünü korumanın bir parçası olmaları çağrısını yapıyorum. Turistleri Kürdistan'ın eşsiz doğası, parlak tarihi ve antik anıtlarıyla tanıştırın.”

Turizm Kurulu Başkanı Celal, “Kürtçe müzik çalarak ve duvarları vatanımızın resimleriyle süsleyerek sadece turizm deneyimini zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal kimliğimizi güçlendirerek yerel sanatçılara ve eserlerine gerekli desteği de sağlayacağız.” dedi.